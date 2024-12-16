عمرو أديب: عمري ما فهمت ليه مفيش إخواني موهوب

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سخر الإعلامي عمرو أديب، من عناصر جماعة الإخوان واصفًا إياها بأنها لا تُخرج أي موهوب.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد: «عمري ما فهمت ليه مفيش إخواني موهوب أو كاتب إخواني موهوب أو محلل سياسي إخواني موهوب.. عمر ما كان عندهم حد موهوب».

وأضاف أن مشكلة جماعة الإخوان دائمًا ما تكون مع الموهوب، الذي تعتبره الجماعة مرعبًا ومخيفًا وجبارًا.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان لا يمكن أن يظهر لديها موهوب لأنّها تعتمد على النقل والتلقين.

وتابع أديب: «جماعة الإخوان قائمة على النقل وليس العقل.. الإخواني ناقل جيد لكنه لا يفكر، وهو عقل قاصر وضعيف وغير ناضج».