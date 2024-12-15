إعصار يضرب ولاية كاليفورنيا ويتسبب بانقطاع الكهرباء في سان فرانسيسكو

اجتاح إعصار شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم السبت، ما أدى إلى انقلاب سيارات، وسقوط أشجار، وتدمير خطوط الكهرباء، حسبما أفادت خدمات الطقس الوطنية الأمريكية ووسائل الإعلام المحلية.

وكانت مقاطعة سانتا كروز، الواقعة جنوب سان فرانسيسكو، من أبرز المناطق المتضررة، حيث انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيارات مقلوبة وكميات كبيرة من المياه.

وأصدرت خدمة الأرصاد الوطنية تحذيرا من العواصف للمنطقة، مع توقع رياح تصل سرعتها إلى 40 عقدة في الساعة أو ما يعادل حوالي 75 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد. كما تم تحذير السكان بالابتعاد عن الشواطئ الموجودة في المنطقة.

ويستمر سريان التحذير من الفيضانات حتى الساعة 1:45 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي(0945 بتوقيت جرينيتش)، وفقا لما ذكرته خدمة الأرصاد.

وتأثر آلاف الأشخاص بانقطاع الكهرباء.

وتسببت العاصفة الشتوية في انقطاعات واسعة للكهرباء في كاليفورنيا. ففي مدينة سان فرانسيسكو وحدها، تأثر ما يصل إلى 13 ألف منزل بانقطاع الكهرباء. ومن إجمالي الولاية، تأثر أكثر من170 ألف مشترك بانقطاعات الكهرباء.