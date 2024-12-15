 تكريم فتحي الهداوي في افتتاح الدورة الـ35 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تكريم فتحي الهداوي في افتتاح الدورة الـ35 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية

تكريم فتحي الهداوي
تكريم فتحي الهداوي
إسراء زكريا
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 6:45 ص | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 6:45 ص

كرم مهرجان أيام قرطاج السينمائية في حفل افتتاح دورته الـ35، اسم الممثل التونسي الكبير فتحي الهداوي، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 63 عاما.

يعد الممثل فتحي الهداوي واحدا من أعمدة الدراما التونسية، إذ قدم نحو 32 عملا تليفزيونيا، بالإضافة إلى 24 فيلما، و6 مسرحيات.

وتوج الهداوي خلال مسيرته الفنية، بجائزة أفضل ممثل مساعد في مهرجان أيام قرطاج السينمائية مرتين، الأولى عن فيلم "الحب الحرام" عام 2000، والثانية عن فيلم "باب العرش" عام 2004.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها الممثل الراحل فتحي الهداوي: "الكأس"، و"عصفور السطح"، و"غبار الألماس"، و"نظرة معينة"، و"مفتاح".

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