الإطار التنسيقي الشيعي يدعو البرلمان العراقي الجديد للانعقاد في أقرب وقت

دعا الإطار التنسيقي الشيعي مساء اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة للبرلمان العراقي الجديد في أقرب وقت ممكن والمضي بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

وذكر بيان للإطار التنسيقي الشيعي أن قادة الإطار عقدوا مساء اليوم، اجتماعا في مكتب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لمناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة والتأكيد على أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم.

كما أكد المجتمعون أن قوى الإطار التنسيقي يضطلعون بدور محوري في حماية المصالح العليا للبلاد والتعامل مع التحديات السياسية بروح التوازن والحكمة، بوصف الإطار مرجعية سياسية للمكون الاجتماعي الأكبر أسهمت في صون الاستقرار ودعم المسار الدستوري للدولة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد صادقت على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في الحادي عشر من الشهر الماضي.

كما دعا مجلس القضاء الأعلى بالعراق إلى ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل العملية السياسية في العراق بدءا من الإعلان عن عقد جلسة للبرلمان وانتخاب رئيس ونائبيه للدورة الجديدة للبرلمان العراقي ومن ثم الإعلان عن تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية وانتخابه وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وأصبحت الكرة الآن بيد رئاسة الجمهورية الحالية للإعلان عن دعوة البرلمان العراقي الجديد للانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سنا وأداء اليمين القانونية ومن ثم انتخاب رئيس ونائبين له للسنوات الأربع المقبلة.

وبالمجمل لم تتضح بعد معالم المرشحين لشغل المناصب العليا للعملية السياسية الجديد في العراق للسنوات الأربع المقبلة "البرلمان والجمهورية ورئاسة الحكومة" في البيوتات الشيعية والسنية والكردية لشغل هذه المناصب حسب نظام المحاصصة المتبع في البلاد منذ أكثر من عشرين عاما.