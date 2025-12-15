الإعدام لعاطلين بالدقهلية قتلا شابا حاول فض مشاجرة

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الاثنين، إحالة أوراق عاطلين إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 17 يناير المقبل للنطق بالحكم، لإدانتهما بقتل شخص أطلقا عليه الأعيرة النارية أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهمين وشخص آخر بنطاق مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبد الرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر، وبحضور المستشار أكرم سرحان، ممثل النيابة العامة، في القضية رقم 14314 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر، والمقيدة برقم 2581 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كل من: "محمد.ح.و"، 33 عامًا، سائق، و"إبراهيم.م.م.ع"، 36 عامًا، حداد، بعد ثبوت قيامهما في 12/10/2023 بدائرة مركز منية النصر، باستخدام القوة والعنف والتهديد، وإطلاق أعيرة نارية بمسدس وبندقية آلية، ما أدى إلى قتل المجني عليه "سميح مسعد يوسف"، وإحداث حالة من الرعب بين المتواجدين بالمكان وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين أعدّا السلاح الناري مسبقًا، وأطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية، بينما أشهر المتهم الثاني بندقية آلية لإرهاب الأهالي ومنعهم من ملاحقتهما، وكان هدفهما إزهاق روح المجني عليه بوعي كامل وتصميم مسبق.

وشهدت السيدة سعدية محمد أبو الحسن، 66 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية الخضيري، أن زوجها حاول فض مشاجرة بين المتهمين وشخص آخر، غير أن المتهم الأول أطلق عليه رصاصًا أصابه في صدره ما أدى لوفاته فورًا.

وأشار العقيد أحمد مروان شبانة، رئيس فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، إلى أن تحرياته السرية أكدت أن المجني عليه تدخل لمحاولة فض النزاع، ما دفع المتهمين لإشهار الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية ثم الفرار على دراجة نارية، قبل أن يتم ضبطهما مع السلاحين الناريين وبندقيتين آليتين و250 طلقة من ذات العيار.