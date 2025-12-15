أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قرب انطلاق التشغيل التجريبي لمستشفى طب وجراحة الفم والأسنان، في خطوة تُعد نقلة مهمة في منظومة الخدمات الطبية بمحافظة سوهاج، وذلك عبر إطلاق مبادرة "أجمل ابتسامة" التي تستهدف إجراء 100 عملية زراعة وتأهيل للفم للمواطنين، كمرحلة أولى ضمن برنامج متكامل لتحسين خدمات طب الأسنان الجامعي.

وتوجه النعماني، بالشكر لكل من ساهم لأجل أن يرى هذا الصرح الطبي النور على أرض الجامعة، ليبدأ أولى خطوات التشغيل في حدث طبي يُحدث فارقا حقيقيا في حياة آلاف المرضى والطلاب والمواطنين، موضحا أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات، وتوفير أفضل الكوادر الطبية، لضمان خدمة عالية الجودة تليق باسم جامعة سوهاج ومكانتها، لتكون مركزا رائدا في التعليم الطبي وخدمة المجتمع.

وأضاف الدكتور إسلام عامر عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، أن المستشفى الجديد يضم مختلف تخصصات طب الأسنان، ويتكون من 6 أدوار (بدروم وأرضي و4 أدوار متكررة)، وتضم 32 عيادة منها 8 عيادات مجمعة و13 عيادة تشخيصية و11 عيادة للعلاج بأجر، بسعة 259 كرسي أسنان، إلى جانب 4 معامل، بنماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها، و15 معمل للتخصصات المختلفة، وذلك من خلال نخبه متميزة من أطباء الأسنان.