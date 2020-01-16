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وفاة والد الممثل الأمريكي دوين جونسون عن عمر ناهز 75 عاما

دوين جونسون
دوين جونسون
د ب أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 10:00 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 10:00 ص

توفى المصارع الأمريكي روكي جونسون، والد المصارع والممثل دوين جونسون عن عمر ناهز 75 عاما.

وكانت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية قد أعلنت أمس الأربعاء وفاة روكي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن روكي بدأ مسيرته في المصارعة في منتصف الستينيات، ولكن شهرته بدأت عام 1983 عندما انضم لمؤسسة المصارعة العالمية.

وكرمت المؤسسة روكي عام 2008 بحضور ابنه دوين.

وأعربت مؤسسة المصارعة عن "حزنها" لوفاة روكي، وقدمت تعازيها "لأسرته وأصدقائه".

ويذكر أن روكي له ابن واحد وهو دوين، الذي حقق نجاحا في مجال المصارعة ثم اتجه بعد ذلك إلى التمثيل، حيث حققت أفلامه إيرادات كبيرة، وآخرها فيلم "جومانجي: ذا نكست ليفل".


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