 الولايات المتحدة تستأنف العمليات المشتركة مع العراق ضد داعش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تستأنف العمليات المشتركة مع العراق ضد داعش

أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 9:41 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 9:41 ص

أكد مسؤولان عسكريان أمريكيان، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي استأنف عملياته المشتركة مع العراق، وذلك بعد 10 أيام من تعليقها في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال المسئولان ـ اللذان رفضا الكشف عن اسميهما حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" ـ "إن الجيش كان حريصا على استئناف العمليات ضد تنظيم "داعش" في أقرب وقت ممكن، بهدف تفويت الفرصة على التنظيم لاستعادة زخمه، وحرمانه من أي انتصار دعائي قد يدعيه بسبب وقف الولايات المتحدة عملياتها في العراق".

وكانت واشنطن قد بادرت بوقف العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 يناير الجاري، أي بعد يومين من مقتل سليماني بغارة شنتها طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد.

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