اجتماع تنسيقي عربي للتحضير للاجتماع المشترك مع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء المقبل

عُقد اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية برئاسة السفير أحمد الدليمي مندوب العراق الدائم بالجامعة العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وبحضور السفير خالد الهباس الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون السياسية الدولية، وذلك للتحضير للاجتماع المشترك الثامن بين المندوبين الدائمين للجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي والاجتماعات الأخرى المصاحبة له المقررة في بروكسل يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

وقال السفير خالد الهباس - في تصريحات عقب اختتام الاجتماع التنسيقي - إنه تم مناقشة كافة التحضيرات اللازمة بما فيها كافة القضايا المطروحة للنقاش وأسماء المتحدثين من الجانب العربي لطرح الموقف العربي وأيضا مناقشة البيان المشترك الذي سيصدر عن الاجتماع.. مضيفا أن الاجتماع سيعقد خلال الأسبوع المقبل في بروكسل وهو اجتماع سنوي يعقد كل عام بين الجانبين العربي والأوروبي.

وأوضح أن الاجتماع المشترك سيناقش القضايا الإقليمية المطروحة على الأجندة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة والأزمات الراهنة وسبل مكافحة الإرهاب إلى جانب قضايا الهجرة واللاجئين وغيرها من القضايا.