ضبط حلاق لاتهامه بتزوير توكيلات رسمية في الإسكندرية

ضبطت مباحث الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، حلاق، لاتهامه بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية.

وفقا لبيان أمني، اليوم الخميس، جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها تحريات المباحث، بقيادة اللواء شريف رؤوف، حول قيام المقبوض عليه، المقيم في منطقة سيدي بشر قبلي، دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بتزوير التوكيلات الرسمية، وأنه دائم التردد على وحدات المرور؛ لإنهاء تلك الإجراءات.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضبطه عثر بحوزته على 11 توكيل رسمي عام، و89 صورة ضوئية لتوكيلات أُخرى "جميعهم مزورين" ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر في محضر الضبط الأولى بنشاطه، وإحرازه التوكيلات المزورة بقصد استخدامها في تسهيل تردده على وحدات المرور المختلفة، لتجديد السيارت الملاكي، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه.

وبتطوير مناقشته، اعترف بأنه يزور التوكيلات بشخصه، حيث يقوم بإصافة أسماء وهمية على توكيلات حقيقية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.