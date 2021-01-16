سيدتان وراء سرقة متعلقات المواطنين بمصر الجديدة

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ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، تشكيل عصابي مكون من سيدتين تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل بمصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة ألقى القبض على سيدتين، وبحوزتهما حقيبة بداخلها كمية من الملابس مجهولة المصدر.

واعترفا بسرقتها من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب المغافلة، وباستدعاء صاحب المحل المشار إليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، والاستيلاء على متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، وارتكابهما 3 حوادث سرقة.