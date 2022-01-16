أسر نازحة في أفغانستان تبيع أطفالها للبقاء على قيد الحياة

ذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الأحد، أن أسرا نازحة تعيش في أحد المخيمات بمدينة مزار الشريف، عاصمة ولاية "بلخ"، باعت أطفالها وكلاها للحصول على المال، من أجل البقاء على قيد الحياة.

وكانت الأسر النازحة، قد فرت من صراع شديد بين الإمارة الإسلامية والقوات الحكومية السابقة، قبل سقوط الحكومة الجمهورية، في ولايات "بلخ" و"سار-اي-بول" و"فارياب" و"جوزجان".

وتساعد لجنة خيرية الأسر النازحة، بالمعونات الغذائية والمالية، لثنيها عن بيع أطفالها وكلاها.

ويبلغ سعر الطفل الواحد ما بين 100 ألف و150 ألف أفغاني(عملة أفغانستان)، وسعر الكلية الواحدة ما بين 150 ألف و220 ألف أفغاني.

وذكرت الأسر أنها اضطرت لاتخاذ مثل هذا القرار، بسبب الفقر والمشكلات الاقتصادية، في البلاد، بالإضافة إلى تفشي جائحة كورونا.

وذكرت واحدة من أفراد أسرة نازحة "إننا غارقون في مشكلات. لا أحد يهتم بنا. نحن في عناء شديد".

ولدى كل أسرة ما بين طفلين إلى سبعة أطفال.

وديلبار هي واحدة من النازحين بسبب الحرب، التي تعاني أسرتها، من الجوع. وذكرت ديلبار أنه لم يكن لديها أي خيار سوى بيع كليتها للعناية بأطفالها.

وحث مجلس العلماء الأفغاني وسكان ولاية "بلخ" المجتمع الدولي على تقديم مساعدات إنسانية للأفغان، حيث تواجه البلاد كارثة إنسانية شديدة.