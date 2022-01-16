10 مسلسلات تبدأ التصوير من أجل الماراثون الرمضانى 2022

القائمة تضم «ملف سرى» و«راجعين ياهوا» و«يوتيرن» و«توبة» و«أحلام سعيدة»



انطلق الموسم الرمضانى مبكرا، وحجز عدد كبير من المسلسلات أماكن عرضها مع بدء التصوير، ويشهد السباق الدرامى لعام 2022 منافسة قوية، بين أكثر من 10 مسلسلات يجرى تصويرها حاليا، تتضمن أعمالا كوميدية ودراما وتشويقية؛ وفى السطور التالية ترصد «الشروق» أعمالا بدأ تصويرها وأخرى تستعد للانطلاق.



يبدأ صناع مسلسل «راجعين يا هوا»، الذى يقدم بطولته الفنان خالد النبوى، تصوير المشاهد الأولى منه اليوم، استعدادا لعرضه فى الموسم الرمضانى، العمل مأخوذ عن مسلسل إذاعى قديم للكاتب أسامة أنور عكاشة، وتمت معالجته دراميا من قبل السيناريست محمد سليمان عبدالمالك.



يشارك فى بطولة مسلسل «راجعين يا هوا» كل من نور اللبنانية، وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد داش، وإسلام إبراهيم، وأحمد خالد صالح، وكريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومصطفى درويش، وطه الدسوقى، وآخرين.

يستعد صناع مسلسل «ملف سرى»، لانطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل اللحاق بالعرض على شاشة دراما رمضان.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى، ويناقش على هامشه العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، فى مزج بين الخيال الدرامى والواقع الذى نعيشه.

مسلسل «ملف سرى»، بطولة كل من الفنانين هانى سلامة، وماجد المصرى، وميرهان حسين، وعائشة بن أحمد، ونضال الشافعى، ومحسن محيى الدين، وشيرين، وكارولين عزمى، وصبا الرافعى، وإيمان يوسف، وإدوارد، وجارى التعاقد مع آخرين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى.

وقد بدأ فريق عمل مسلسل «يوتيرن» تصوير مشاهده الأولى، وهو المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى عن علاقة الآباء والأبناء، فضلا عن وجود خطوط متعددة تتنوع بين الدراما والغموض والرومانسية.

يشارك فى بطولة مسلسل «يوتيرن»، كل من الفنانين ريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد، وعبير صبرى، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومحمد كيلانى، وصفاء الطوخى، وعبير منير، ونورهان، وهلا السعيد، وآخرون،، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أما صناع مسلسل «أحلام سعيدة» فقد بدأوا تصوير أحداثه منذ عدة أيام، وسط إجراءات احترازية مشددة، من أجل عرضه فى موسم رمضان، حيث تم التصوير المبدئى فى منطقة الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر، ومنطقة وسط البلد.

مسلسل «أحلام سعيدة»، من تأليف هالة خليل، وبطولة الفنانة يسرا مع غادة عادل، وانتصار، ونيللى كريم وصلاح عبدالله وإنجى المقدم وآخرين، وإخراج عمرو عرفة.

وانطلق صناع مسلسل «suits بالعربى»، فى تصوير المشاهد الأولى من العمل، من أجل عرضه فى موسم رمضان، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكى العالمى الشهير Suits، الذى تم عرضه فى 2011.

مسلسل «suits بالعربى»، من بطولة الفنان آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وريم مصطفى وآخرين، ومن سيناريو وحوار ورشة محمد أمين راضى، وإخراج مريم أحمدى.

«Suits» مسلسل أمريكى تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول «مايك روس»، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير «هارفى سبيكتر»، فيقوم الأخير بتعيينه مساعدا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، على الرغم من المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

يواصل فريق عمل مسلسل «توبة»، تصوير أحداث المسلسل تمهيدا لعرضه فى دراما رمضان، ويقدم بطولته الفنان عمرو سعد، حيث يعود من جديد للبطولة المطلقة، بعدما شارك فى الموسم الماضى مع مصطفى شعبان فى مسلسل «ملوك الجدعنة».

مسلسل «توبة»، يشارك فى بطولته الفنان أحمد بدير، وماجد المصرى، ودياب، وصبا مبارك، وكريم عفيفى، وجار التعاقد مع باقى الفنانين، وهو من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.

بدأ صناع مسلسل «لام شمسية»، تصوير المشاهد الأولى من العمل، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، ومن بطولة الفنانة منى ذكى، وأحمد رزق، وآخرين.

كذلك انطلق تصوير الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوى» فى شهر ديسمبر الماضى، وذلك استعدادا لعرضه فى موسم رمضان، حيث كان من المقرر عرضه فى الموسم الماضى لكن تم تأجيله بسبب انشغال الفنان أحمد مكى فى مسلسل «الاختيار 2».

مسلسل «الكبير أوى»، من بطولة الفنان أحمد مكى، ويضم فريق التمثيل فى الأجزاء السابقة، وهناك أنباء عن غياب الفنانة دنيا سمير غانم، ويتواجد بيومى فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، والمخرج أحمد الجندى.



ويلحق مسلسل «مكتوب عليا» بقائمة الأعمال المرشحة للعرض الرمضانى، حيث بدأ فريق عمل تصويره أخيرا بمشاركة نجما الكوميديا أكرم حسنى، وعمرو عبدالجليل، مع أيتن عامر، وهنادى مهنى، محمد طعيمة، والمطربة هلا رشدى، ‏وحنان سليمان، وعزة ‏لبيب.. المسلسل قصة سيناريو وحوار الكاتب إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى.



انطلق تصوير المشاهد الأولى من مسلسل «المشوار» منذ أيام، الذى يقدم بطولته الفنان محمد رمضان، مع دينا الشربينى، وهو من تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.. وهناك عدد من من المسلسلات الاخرى التى تدخل السباق الرمضانى جار الإعداد لها حاليا.