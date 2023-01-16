بايرن ميونخ يحول تركيزه إلى سومر بعد استمرار نوبل مع موناكو

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تأكد اليوم الاثنين استمرار حارس المرمى ألكسندر نوبل ضمن صفوف فريق موناكو الفرنسي لكرة القدم، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل، وعدم عودته إلى فريقه الأساسي بايرن ميونخ الألماني في يناير الجاري.

ويبحث بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، الخيارات المتاحة بعد أن جرى استبعاد حارس مرماه الأساسي مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج.

وقال شتيفان باكس وكيل نوبل في تصريحات لقناة "سكاي" التليفزيونية اليوم الاثنين :"انتقال اللاعب غير مطروح. ألكسندر سيقضي النصف الثاني من الموسم مع موناكو."

ويرجح أن ينصب تركيز بايرن ميونخ بشكل أكبر الآن على يان سومر حارس مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "بليك" السويسرية أن كلا الناديين بدءا المحادثات من جديد حول إمكانية انتقال سومر في يناير الجاري، علما بأنه سيتحتم على بايرن ميونخ دفع مقابل مادي للتعاقد مع الحارس السويسري الدولي البالغ من العمر 34 عاما.

وربما يتوقف سماح مونشنجلادباخ برحيل سومر، على نجاح النادي في إيجاد البديل المناسب.

وتردد أن السويسري جوناس أوملين حارس مرمى مونبلييه الفرنسي يحظى باهتمام مونشنجلادباخ، وذكرت شبكة "سكاي" أن نادي مونشنجلادباخ تلقى "إشارات إيجابية" من فرنسا.

ويستأنف بايرن ميونخ مشواره في البوندسليجا يوم الجمعة المقبل بمواجهة لايبزج، بعد انتهاء الأجازة الشتوية للمسابقة.

ويرجح أن يتولى الحارس البديل سفن أولريش حراسة مرمى بايرن ميونخ في حال عدم إبرام صفقة جديدة.