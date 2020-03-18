كشفت شيري سمير، مدير مشروع تحفيز المواطنين بمصلحة الضرائب، عن بدء التشغيل التجريبي للتحفيز في 5 مولات كبرى داخل مصر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه يتم تحفيز المواطنين للاحتفاظ بالفواتير، لأن جوائزها تصل لمليون جنيه.

وأكدت أن المواطن عليه أن يطلب من الكاشير تسجيل الفاتورة في برنامج (فاتورتك حمايتك وجايزتك)، مضيفة أن الفاتورة لها قيمة لأنه يمكن للمواطن الحصول على حوافز عليها.

وأضافت أنه يتم إرسال رسالة لهاتف العميل، تحوي اسم السلعة وقيمتها ومكان الشراء، وللتأكيد يتم إرسال كود التأكيد على 9119 مجانا، لافتة إلى أن الأمر يدفع المواطنين للتوجه نحو التاجر المسجل في منظومة الضرائب.

وأشارت إلى أن التاجر غير المسجل، والمتهرب ضريبيا، يعاني من قلة الضغط عليه من المشترين، ما يدفعه لتقنين وضعه، موضحة أن الهدف من هذا الإجراء دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وإحكام السيطرة على الاقتصاد الموازي، وتتبع السلع.