رئيس وزراء العراق: الضربة الإيرانية في أربيل كانت عملا عدوانيا واضحا ضدنا

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وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الضربة الإيرانية في أربيل، بأنها «عمل عدواني»، معتبرًا أن ذلك سيؤثر على علاقة العراق بإيران.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال السوداني إن الضربة في أربيل كانت عملاً عدوانيًا واضحًا ضد العراق.

وأضاف: «هذا بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران».

وأشار إلى أن الحكومة العراقية تحتفظ بحقها في جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تمنحها لها سيادتها.

وأمس الاثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.