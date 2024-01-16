افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ43 لاتحاد إذاعات الدول العربية في تونس

افتتحت أعمال الجمعية العامة الـ43 لاتحاد إذاعات الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في تونس العاصمة.

وألقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، كلمة رحب فيها بالمشاركين من الهيئات العربية الأعضاء والهيئات الدولية التي تجمعها بالاتحاد شراكات مهنية مهمة.

وأكد خطابي، أن هذه الشراكات تعد أداة ناجعة للانفتاح على التطور التكنولوجي وتحقيق التحول الرقمي المنشود والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمكاسب والفرص التي يتيحها لصالح الارتقاء بالممارسة الإعلامية.

وثمن السفير خطابي، جهود الاتحاد لتغطية وقائع الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة والاقتحامات الترويعية على أهالي بلدات ومدن الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه الحرب المدمرة أظهرت مدى الأهمية القصوى لمواجهة السردية الاسرائيلية التي تعمد لتزييف وحجب الحقائق بما في ذلك عبر اللجوء لاستهداف أرواح الاعلاميين في خرق واضح للقوانين والمواثيق الدولية.

كما نوه خطابي، بجهود الاتحاد في متابعة أبرز الفعاليات بمنطقتنا العربية، وتكثيف التبادل البرامجي والتبادل الإخباري والرياضي، وتشجيع الإنتاج الإعلامي المشترك بين الدول الاعضاء.

ذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب قد بادر لإدراج موضوع الذكاء الاصطناعي على أجندة اجتماعاته منذ الدورة 53 التي انعقدت في يونيو الماضي بالرباط.