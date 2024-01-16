صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 24 ألفا و285 شهيدا

شهداء فلسطين في مستشفى الأقصى - د ب أ

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية؛ راح ضحيتها 158 شهيدًا و320 إصابة».

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 24 ألفًا و285 شهيدًا، و61 ألفًا و154 إصابة.

واستُشهد 64 مواطنا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، الليلة الماضية، جراء قصف مدفعي وغارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي طالا عدة مناطق في قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة «وفا» الفلسطينية، إن 20 مواطنا استُشهدوا عقب قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السوسي في حي الصبرة وسط مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة، وأدى القصف إلى تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه، إضافة إلى منازل مجاورة، ونُقل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

وأضاف، أن 11 مواطنا استُشهدوا أيضا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة الحداد في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أصيبت المواطنة شهد حربي الحداد بجروح خطيرة في القصف، وهي الناجية الوحيدة من أسرتها.

كما استُشهد أكثر من 11 مواطناً وأصيب آخرون في قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على منزل جنوب المدينة على رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ونقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي، إضافة إلى استشهاد 7 مواطنين بجوار مستشفى ناصر في المدينة.

ولفت إلى أن 7 مواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مخيمي المغازي والبريج، كما استُشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف على منزل لعائلة المزنر بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

كما استشهد 4 مواطنين من عائلة شمعة في قصف من طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلا في منطقة النفق شرق مدينة غزة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب العشرات الجرحى في قصف استهدف مدرسة تضم عشرات النازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.