حماس: مصر أم الدنيا ونتواصل مع الرئيس السيسي يوميا ‏

قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن التنسيق مع مصر يسير بصورة جيدة للغاية سواء على صعيد التواصل السياسي أو على المستوى الإنساني بشأن دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.
وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، «نتواصل بشكل شبه يومي بيننا وبين القيادة المصرية وتشاورنا في العديد من النقاط المتعلقة بالمبادرة المصرية وكيفية وقف العدوان، وكذلك المسائل التفصيلية حول إدارة الوضع في قطاع غزة بعد الحرب، وإعادة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني».
وواصل: «على الصعيد الإنساني نحن على تواصل يومي للتنسيق حول دخول المساعدات، والحمد لله المساعدات كل يوم تدخل عبر معبر رفح»، معربا عن أمله في المزيد لا سيما في ظل منع جيش الاحتلال دخول المساعدات إلى منطقة الشمال، قائلا: «الناس هناك تموت من الجوع بسبب منع الاحتلال عبورها لمنطقة الشمال».
وأشار إلى قطع جيش الاحتلال شتى أوجه الحياة عن شمال قطاع غزة بما في ذلك «المياه- حليب الأطفال»، مضيفا: «مصر أم الدنيا وصاحبة الثقل وعلاقتنا معها علاقة إخوة ودم وقرابة، ونحن منفتحون معها للنقاش في كل القضايا».
وتابع: «نحن نتواصل سياسيا وإنسانيا، وعلى صعيد إخلاء الجرحى المستشفيات المصرية تستقبل كل يوم عدد من الجرحى، ونتمنى أن يصل المزيد من الأعداد وكنا نتمنى من الدول العربية أن تستقبل عددا آخر لدينا 56 ألف جريح ويوميا هناك بين 200 إلى 300 جريح، خاصة بعدما دمروا 35 مستشفى ومركز طبي وخرجوا عن الخدمة».