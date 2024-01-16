حماس: مصر أم الدنيا ونتواصل مع الرئيس السيسي يوميا ‏

قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن التنسيق مع ‏مصر يسير بصورة جيدة للغاية سواء على صعيد التواصل السياسي أو على المستوى الإنساني ‏بشأن دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة. ‏

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع ‏عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الإثنين، «نتواصل بشكل شبه يومي بيننا وبين القيادة المصرية ‏وتشاورنا في العديد من النقاط المتعلقة بالمبادرة المصرية وكيفية وقف العدوان، وكذلك المسائل ‏التفصيلية حول إدارة الوضع في قطاع غزة بعد الحرب، وإعادة ترتيب البيت الوطني ‏الفلسطيني». ‏

وواصل: «على الصعيد الإنساني نحن على تواصل يومي للتنسيق حول دخول المساعدات، ‏والحمد لله المساعدات كل يوم تدخل عبر معبر رفح»، معربا عن أمله في المزيد لا سيما في ظل ‏منع جيش الاحتلال دخول المساعدات إلى منطقة الشمال، قائلا: «الناس هناك تموت من الجوع ‏بسبب منع الاحتلال عبورها لمنطقة الشمال». ‏

وأشار إلى قطع جيش الاحتلال شتى أوجه الحياة عن شمال قطاع غزة بما في ذلك «المياه- حليب ‏الأطفال»، مضيفا: «مصر أم الدنيا وصاحبة الثقل وعلاقتنا معها علاقة إخوة ودم وقرابة، ونحن ‏منفتحون معها للنقاش في كل القضايا». ‏

وتابع: «نحن نتواصل سياسيا وإنسانيا، وعلى صعيد إخلاء الجرحى المستشفيات المصرية ‏تستقبل كل يوم عدد من الجرحى، ونتمنى أن يصل المزيد من الأعداد وكنا نتمنى من الدول ‏العربية أن تستقبل عددا آخر لدينا 56 ألف جريح ويوميا هناك بين 200 إلى 300 جريح، ‏خاصة بعدما دمروا 35 مستشفى ومركز طبي وخرجوا عن الخدمة».‏