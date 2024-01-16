أشار النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى وجود ما أسماه "كارثة في اختيار المسئولين بوزارة التموين".



جاء ذلك خلال كلمة منصور في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي يوجه فيها النواب نحو 90 أداة رقابية موجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي.



وقال منصور: "في كارثة في الوزارة في اختيار المسئولين"، وأضاف: "الناس اللي جوة الوزارة يختاروا إزاي بين فاسدين وفاشلين"، على حسب تعبيره، مشيرًا إلى واقعة إلقاء القبض على بعض المتهمين في جرائم فساد خلال الأسابيع السابقة.



وتابع: "اركن الفاسدين على جنب، الباقيين ما بشوفهمش، الناس الموجودين لا عايزين يقابلونا ولا يقابلوا الناس ولا يعرفونا، وأنا مش عايز أعرفهم".



واستطرد "البلد دي بتتسرق"، واستكمل موجهًا حديثه للوزير: "جيت لك منذ سنوات علشان فساد 11 مليارا، وريتك مستندات فساد واحد كان بياخد 10 آلاف رغيف عيش في الشهر بمستندات".



وطالب منصور بتوضيح نتائج التحقيقات للنواب، وقال: "أنا مكتبي مش لاقي سكر بقى لي أسبوع".



واختتم "وقفوا الفساد علشان نلاقي فلوس".