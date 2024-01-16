قرَّر مجمع اللغة العربية برئاسة للأستاذ الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، عقد مؤتمر المجمع السنوي في دورته الـ90 تحت عنوان "اللغة العربية وتحديات العصر: تصورات واقتراحات وحلول"، في الفترة من ٢٢ أبريل حتى ٢ مايو ٢٠٢٤م.

وعقدت لجنة إعداد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية، واقترحت المحاور الآتية لمؤتمر المجمع القادم: الازدواجية اللغوية- التعليم في مستوياته المختلفة- العولمة- النظرة المجتمعية للغة العربية- الوسائط الرقمية وتأثيراتها في مواقع التواصل الاجتماعي- تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومدى الاستفادة منها في تعلم اللغة العربية وتعليمها.

ووجَّه مجمع اللغة العربية دعوته إلى السادة رؤساء مجامع اللغة وأعضاء مؤتمره وأعضائه المراسلين، فضلًا عن أعضائه من المصريين، للمشاركة ببحوثهم العلمية في فعاليات مؤتمر المجمع القادم، وحدَّد المجمع العشرين من مارس القادم موعدًا أقصى لتلقي الأبحاث العلمية.

ويناقش المؤتمر المنتظر في جلساته المغلقة عددًا من المصطلحات اللغوية والعلمية المقدَّمة من لجان: الكيمياء والصيدلة، والعلوم الشرعية، وعلوم البيئة، والرياضيات، ولغة الشعر العربي، والطب، والتربية وعلم النفس، والألفاظ والأساليب، واللهجات والبحوث اللغـوية، والحاسبات، والفيزياء، والإعلام، وعلوم الأحياء والزراعة، والهندسة، والجيولوجيا، والنفط، والعلوم الفلسفية، وأصول اللغة، كما يناقش مواد من المعجم الكبير.

وجدير بالذكر أن لجنة إعداد مؤتمر المجمع تتكون من الاستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور (الأمين العام للمجمع، مقرر اللجنة، وعضوية الأستاذ الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، والأستاذ الدكتور محمود الربيعي، والأستاذ الدكتور محمد فتوح أحمد، والأستاذ الدكتور محمد سليم العوَّا، والأستاذ الدكتور محمد العبد، والأستاذ الدكتور أحمد فهمي طلبة.

كما تضم اللجنة ثروت عبدالسميع وكيل الوزارة، وناهد عبدالنعيم مدير الشؤون المالية والإدارية، وحسين خاطر المدير العام للتحرير والشؤون الثقافية، ومرفت جمعة مدير شؤون المقر، وشحاتة الحو مدير مكتب رئيس المجمع، والدكتور مصطفى يوسف مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالمجمع.