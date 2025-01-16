عمر مرموش يكشف كواليس بداية رحلة احترافه

كشف عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني كواليس بداية رحلة احترافه، مُشيرًا إلى أنها كانت من خلال مشاركته مع منتخب مصر للشباب.

وقال عمر مرموش في تصريحات لقناة دي إم سي: "أحد الكشافة يُدعى ليدبارسكي رآني مع منتخب الشباب، ووصلني بعدها دعوة لاختبارات في فولفسبورج، انتظرت لمدة يومين أو ثلاثة، كانت لديهم مباراة، وبعدها مباشرة طلبوا التعاقد معي".

وأضاف: "في فولفسبورج لم أحصل على فرصتي كاملة، لعبت 4 مباريات فقط في أول موسم، لكنني قررت إنني سأكمل التجربة مهما حدث، تدربت وطورت من نفسي لأقنع المدرب الذي لم يكن مقتنعًا بي".

وتابع: "كان أصعب موسم ونصف الموسم مروا عليّ بسبب عدم اللعب مع فريق الرديف، ووالدي ووكيل أعمالي بالاستمرار.. في بعض الأوقات كنت أذهب إلى النادي للتدريب، لأتدرب بالركض حول الملعب فقط".

وواصل: "أخيرًا حصلت على فرصتي، ولعبت 12 مباراة وسجلت خلالهم 9 أهداف، ثم جاءت فترة تفشي كورونا وتوقف النشاط الكروي، ثم بدأ الفريق الأول يعود لكن التدريبات الجماعية كانت ممنوعة".

وأتم عمر مرموش تصريحاته قائلًا: "التدريب في مجموعات صغيرة فقط، فتم تصعيد بعض اللاعبين من الرديف، ولم أظهر إمكانياتي بشكل جيد لكن بعد العودة للتدريبات، أكد لي المدرب أنني سأشارك بصفة مستمرة، ومن هنا بدأت الحكاية".