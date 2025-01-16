الكرملين: أي تسوية تؤدي لإنهاء معاناة الناس في غزة لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، «لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب».

وقال بيسكوف للصحفيين: «أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الناس في غزة، مما يزيد من أمن إسرائيل، لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب».

وأوضح أن روسيا لم تشارك في عملية حل الوضع بين حماس وإسرائيل، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.