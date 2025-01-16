سي إن إن: الكابينت الإسرائيلي يصوت غدا على اتفاق وقف النار

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسئول إسرائيلي قوله إنه من المقرر أن يجتمع الكابينت، صباح غدا الجمعة، للتصويت على اتفاق وقف إطلاق النار والأسرى.

ويأتي اجتماع الكابيت بعد يوم واحد من الموعد الذي تقرر في البداية لانعقاده، وذلك بعدما ذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عقبات في اللحظة الأخيرة لا يزال يجرى العمل على حلها على طاولة المفاوضات في الدوحة.

وبحسب "سي إن إن"، يشير قرار اجتماع الكابينت، يوم الجمعة، إلى أن تلك المسائل العالقة تم حلها.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق إلى أن الكابينت سينعقد فقط بمجرد حل تلك القضايا.

وفي وقت سابق، تم تأجيل اجتماع الكابنيت إلى أجل غير معلوم، وبالتالي اجتماع الحكومة الإسرائيلية أيضا.

وتحدثت تقارير عبرية وبريطانية عن أن الخلاف الرئيسي الذي لا يزال قائماً الآن بين إسرائيل وحماس يدور حول هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم - بما في ذلك الأسرى المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يتجادل الطرفان حول من يتم تعريفهم على أنهم "رموز" - الأسرى الذين لدى حماس مصلحة كبيرة في إطلاق سراحهم، والذين لا تريد تل أبيب ضمهم إلى الصفقة. كذلك هناك نقاش آخر يدور أيضًا حول محور فيلادلفيا.

بعد ذلك، أعلن رئيس حزب شاس أرييه درعي، في مؤتمر شاس السنوي في القدس، أنه تم إبلاغه بأن جميع العقبات التي تعترض صفقة التبادل قد تم التغلب عليها، وأن الصفقة جارية، مشيرا إلى أن "الطرفين مشغولان الآن بالصياغة الفنية النهائية".