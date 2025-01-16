برنامج الأغذية العالمي يطالب بضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة دون عوائق

قال برنامج الأغذية العالمي، الخميس، إن لديه 80 ألف طن من الغذاء، كافية لإطعام أكثر من مليون شخص، تنتظر السماح لها بالدخول إلى غزة.

وأكد البرنامج التابع للأمم المتحدة، أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعطي بعض الأمل، مطالبًا بضمان وصول الإمدادات الإنسانية، والعاملين في الحقل الإنساني دون عوائق إلى المحتاجين.

ورحب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، بوقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة.

ونوه أن «وقف إطلاق النار هو بداية - وليس نهاية - لما هو مطلوب للوصول إلى العائلات التي تواجه الجوع».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن تكون جميع المعابر الحدودية مفتوحة وتعمل، وأن تتمكن الفرق الإنسانية من التحرك بحرية وأمان».

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.

ويتضمن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب