بن غفير: صفقة غزة تعني أن أهداف الحرب لن تتحقق

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إنه سيستقيل من الحكومة إذا تم اتفاق غزة، مشيرا إلى أن الصفقة التي تتبلور خطيرة على أمن إسرائيل.

وأضاف بن غفير، خلال مؤتمر صحفي وسط توقعات باستقالته، أن "الانسحاب من محور فيلادلفيا يدمر إنجازات الحرب"، بحسب قناة العربية.

وأشار بن غفير إلى أن "صفقة غزة تعني أن أهداف الحرب لن تتحقق"، مؤكدا أنها "خسارة كبيرة لإسرائيل ومؤلمة وتشجع حماس".

ودعا بن غفير "حزب الليكود إلى تنفيذ وعده بشأن الحرب".

وفي وقت سابق، قال مصدر سياسي مسئول لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إنه سيتم التوقيع على صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غضون الساعات المقبلة، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

كما أكد مسئولون أمريكيون وإسرائيليون، أن الخلافات الأخيرة المحيطة بالمفاوضات في قطر قد تم حلها، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

واضافوا أن الأزمة المحيطة بهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة قد تم حلها.

وعليه فإن المجلس السياسي والأمني سيجتمع غداً للموافقة على صفقة الصفقة، على أن يبدأ تنفيذها يوم الأحد. وبعد حل الخلاف، سيعود الوفد الإسرائيلي إلى إسرائيل خلال الساعات المقبلة، بحسب وكالة معا.