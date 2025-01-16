السجن المؤبد وغرامة 100 ألف لمتهمين بحيازة 12 كيلو حشيش في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 8338 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2024، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بنطاق قسم أول العاشر من رمضان.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما 145 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12 كيلو و35 جراما، بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيق