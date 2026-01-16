يستعد منتخبا مصر ونيجيريا للمشهد الختامي بالنسبة لهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بلقاء تحديد المركز الثالث من المسابقة القارية التي تستضيفها المغرب.

وفشل منتخب مصر في التأهل للنهائي بخسارته ضد السنغال 0-1 بينما ودع المنتخب النيجيري حلم المنافسة على اللقب، بالهزيمة 3-4 بركلات الترجيح من المغرب بعد التعادل السلبي طيلة 120 دقيقة.

وستحمل مباراة مصر ونيجيريا مواجهة خاصة لمحمد صلاح قائد الفراعنة، أمام فرانك أونيكا لاعب خط وسط النسور.

وسبق أن تقابل اللاعبان على مستوى الأندية، حيث تفوق صلاح بقميص ليفربول مع أونيكا نجم خط وسط برينتفورد، في 4 مباريات مقابل تعادل وحيد وانتصار وحيد للنجم النيجيري.

وكانت أول مواجهة بينهما في موسم 2021-2022، حيث تعادل الفريقان، ليفربول وبرينتفورد 3-3، وفي تلك المواجهة سجل صلاح هدفا بينما لعب أونديكا 68 دقيقة وتم استبداله.

أما آخر مواجهة فكانت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وانتصر برينتفورد 3-2، ورغم خسارة ليفربول لكن صلاح كان قد سجل هدفا، بينما لعب أونيكا دقيقة واحدة كبديل.

وما بين هاتين المواجهتين كانت المباريات عنوانها فوز ليفربول، فيما نجح صلاح في تسجيل 7 أهداف بحضور النجم النيجيري.