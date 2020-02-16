ألاف الجزائريين يحييون ذكرى التظاهرة الأولى المناهضة للعهدة الخامسة

خرج ألاف الجزائريين إلى شوارع مدينة خراطة بولاية بجاية شرقي الجزائر، اليوم الأحد، احتفالا بذكرى التظاهرة الأولى المناهضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

وفي مثل هذا التاريخ من العام الماضي، انتفض المئات من المواطنين بمدينة خراطة ضد رغبة الرئيس بوتفليقة في البقاء بالحكم من خلال عزمه الترشح لعهدة رئاسية خامسة.

ومهدت تظاهرة خراطة لاندلاع حراك شعبي انطلق في 22 فبراير 2019، ولا زال مستمرا حتى الان، رغم أنه نجح في إجبار بوتفليقة على الاستقالة، وتسبب بسجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد.

وشارك في تظاهرة اليوم الأحد، آلاف الأشخاص بينهم شخصيات بارزة من الحراك الشعبي على غرار المجاهد لخضر بورقعة، والناشط سمير بلعربي.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بـ " التغيير الجذري" و" رحيل جميع رموز النظام"، وتعزيز الوحدة بين الجزائريين.