السيسي يشيد بمبادرة القضاء على فيروس سي: ساعدتنا على مواجهة كورونا

الرئيس: لو لم يتم تدشين هذه المبادرة، لكانت لجائحة فيروس كورونا تأثير سلبي كبير على المصابين بفيروس سي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية مبادرة القضاء على فيروس سي، مشيرًا إلى أن الدولة لديها قاعدة بيانات لـ70 مليون مواطن.

وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، صباح الثلاثاء، إن مبادرة القضاء على فيروس سي ساهمت في تشكيل ثقافة هامة لدى المواطن وهي ثقافة الانتباه.

وأضاف أنه لو لم يتم تدشين هذه المبادرة، لكانت لجائحة فيروس كورونا تأثير سلبي كبير على المصابين بفيروس سي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.