أمين عام مساعد الدول العربية: رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب يرسل إشارة خاطئة

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن هجوم أربيل ليس بعيدا عن الأوضاع الإقليمية، منوهًا إلى أن الهجوم يحول العراق إلى ساحة تبادل رسائل.



وأشار إلى أن رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب يرسل إشارة خاطئة، لافتًا إلى أن تصعيد الحوثيين مرتبط بالوضع الإقليمي، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.



وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، عن سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.



وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الاثنين، أنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى.



وأضافت، أن الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد، داعية المواطنين الى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل.