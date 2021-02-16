السيسي: المبادرات الرئاسية في مجال الصحة استهدفت تخفيف آلام الناس

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر للحكومة والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على إدارة أزمة فيروس كورونا.

وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، صباح الثلاثاء، إن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة كانت تستهدف حل قضايا بعينها؛ للتخفيف من آلام ومعاناة الناس، والتخفيف على القطاع الصحي أيضًا.

وأوضح أن كل هذه المبادرات ساهمت في الحفاظ على المواطنين، خلال جائحة فيروس كورونا.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات في قطاع الصحة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمسؤولين.