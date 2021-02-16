 التحالف الدولي: الهجوم الإرهابي على أربيل تم عبر 14 صاروخا عيار 107 ملم - بوابة الشروق
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التحالف الدولي: الهجوم الإرهابي على أربيل تم عبر 14 صاروخا عيار 107 ملم

التحالف الدولي
التحالف الدولي
بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 3:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 3:06 م
قال التحالف الدولي في العراق، إن الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مواقع عدة بمدينة أربيل في إقليم كردستان، تم عبر 14 صاروخا عيار 107 ملم.

وأضاف المتحدث باسم التحالف واين ماروتو -في تدوينة أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء- أنه تم إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة مواقع منها قاعدة أربيل الجوية؛ ما تسبب في مقتل مقاول مدني واحد وإصابة 9 آخرين من بينهم 8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كردستان تقود التحقيق في الحادث، وسيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.

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