التحالف الدولي: الهجوم الإرهابي على أربيل تم عبر 14 صاروخا عيار 107 ملم

قال التحالف الدولي في العراق، إن الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مواقع عدة بمدينة أربيل في إقليم كردستان، تم عبر 14 صاروخا عيار 107 ملم.



وأضاف المتحدث باسم التحالف واين ماروتو -في تدوينة أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء- أنه تم إطلاق 14 صاروخًا من عيار 107 ملم، استهدفت ثلاثة مواقع منها قاعدة أربيل الجوية؛ ما تسبب في مقتل مقاول مدني واحد وإصابة 9 آخرين من بينهم 8 مقاولين مدنيين وجندي أمريكي.



وأشار إلى أن حكومة إقليم كردستان تقود التحقيق في الحادث، وسيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.