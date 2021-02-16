فرج عامر : تم بيع  حسـام حسن  لنادِ مصري مقابل 40 مليون جنيه

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه أتم بيع مهاجم الفريق ’’ حسام حسن ’’ لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه ، رافضاً الإفصاح عن إسم النادي.

و أضاف عامر في تصريحات تلفزيونية : بعد مفاوضات كبيرة و دراسة العديد من العروض الداخلية والخارجية ، تم بيع اللاعب مقابل 40 مليون جنيه لأحد أندية الدوري المصري بداية من الموسم القادم.

واوضح عامر ، تم تجديد التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق ، فهو مدرب ذو شخصية قوية ويحظى بحب لاعبي الفريق ، و يحقق نتائج جيدة هذا الموسم.

وحول سؤاله عن مصطفى فتحي ، قال : لم نتحدث مع مسئولي الزمالك حول الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي لكن أتمنى ذلك لأن مصطفى فتحي من اللاعبين المميزين في مصر