 فرج عامر : تم بيع  حسـام حسن  لنادِ مصري مقابل 40 مليون جنيه - بوابة الشروق
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فرج عامر : تم بيع  حسـام حسن  لنادِ مصري مقابل 40 مليون جنيه

أحمد عبدالقادر
نشر في: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 12:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 12:20 ص

 

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه أتم بيع مهاجم الفريق ’’ حسام حسن ’’ لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه ، رافضاً الإفصاح عن إسم النادي.

و أضاف عامر في تصريحات تلفزيونية : بعد مفاوضات كبيرة و دراسة العديد من العروض الداخلية والخارجية ، تم بيع اللاعب مقابل 40 مليون جنيه لأحد أندية الدوري المصري بداية من الموسم القادم.

واوضح عامر ، تم تجديد التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق ، فهو مدرب ذو شخصية قوية ويحظى بحب لاعبي الفريق ، و يحقق نتائج جيدة هذا الموسم.

وحول سؤاله عن مصطفى فتحي ، قال : لم نتحدث مع مسئولي الزمالك حول الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي لكن أتمنى ذلك لأن مصطفى فتحي من اللاعبين المميزين في مصر


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