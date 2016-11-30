البرلمان العربي يدين الاعتداء الإرهابي على مدينة أربيل بالعراق

أدان السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإرهابي بالصواريخ الذي تعرضت له مدينة أربيل العراقية مساء أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وشدد رئيس البرلمان على رفضه التام لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية والتي تتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً دعم البرلمان العربي الكامل لما تتخذه جمهورية العراق من إجراءات لحماية أمنها وصون استقرارها.

وجدد تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لأي جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن صادق تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وشعب العراق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.