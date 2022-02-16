باكستان ترفع أسعار الوقود المحلية للوفاء بشرط صندوق النقد الدولي

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أعلنت وزارة المالية الباكستانية في بيان أن حكومة رئيس الوزراء عمران خان رفعت سعر البنزين بمقدار 03ر12 روبية/لتر إلى 86ر159 روبية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم النفط والغاز في باكستان أنه تم رفع ضريبة البترول بمقدار 4 روبية/لتر.

ووافقت باكستان على زيادة الضريبة بمقدار 4 روبية/لتر كل شهر لتصل الضريبة إلى 30 روبية للوفاء بشروط برنامج قروض صندوق النقد الدولي.

وارتفع سعر الديزل بمقدار 53ر9 روبية/لتر إلى 15ر154 روبية.

وتسري الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وتعدل الحكومة الباكستانية أسعار الوقود المحلية كل أسبوعين وفقا لأسعار النفط العالمية.