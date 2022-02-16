وزير الدفاع البريطاني: لا أدلة على انسحاب روسي من حدود أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم ترَ حتى الآن أي دليل على سحب روسيا قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، وذلك حسبما نشرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا حذرت مرارًا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يأمر أكثر من 130 ألف جندي محتشد بالقرب من الحدود الأوكرانية بالغزو.

وتقول روسيا إن من حقها نشر قوات أينما تريد على أراضيها، وأكدت مرارا أنها لا تنوي غزو أوكرانيا، ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، لقطات تظهر أنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد التدريبات.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني في تصريحات لـ«راديو تايمز»، اليوم الأربعاء: «لم نر أي دليل في الوقت الحالي على هذا الانسحاب».

وفي تصريحات لـ«BBC»، أوضح «والاس» أن الأوضاع التي تراقبها بريطانيا على أرض الواقع تُظهر عكس بعض التصريحات الأخيرة الصادرة عن الكرملين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين أمس الثلاثاء، أن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأت إعادة قواتها إلى أماكن تمركزها الدائم بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

وأفاد المتحدث العسكري الروسي في بيان بالخصوص، بأن وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية والمنطقة العسكرية الغربية بدأت عمليات التحميل على المركبات وستنطلق يوم الثلاثاء.

وبهذا الشأن قال بيان وزارة الدفاع الروسية: «بمجرد الانتهاء من أنشطة التدريب القتالي، ستقوم القوات، كما هو الحال دائما، بالمسير بطريقة مشتركة إلى نقاط التمركز الدائم. وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية التي أنجزت المهام بدأت بالفعل في التحميل على السكك الحديدية والنقل البري وستبدأ الانتقال إلى حامياتها العسكرية اليوم»، في حين ستسير أرتال لوحدات منفصلة إلى قواعدها بوسائلها الخاصة.