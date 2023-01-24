رسال كولر قبل مباراة الأهلي والهلال بدوري الأبطال

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وجه السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، رسالة قبل ضربة بداية بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني السبت المقبل، على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وكتب كولر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "رحلة جديدة مع تحدي جديد! قبل الاقلاع الى الخرطوم لملاقاة الهلال السوداني في اولى مباريات دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا محاطين بحب و دعم جماهير الأهلي في كل مكان!".

وأنهى الأهلي بطولة كأس العالم للأندية التي شارك فيها في النسخة الماضية، بالمركز الرابع، بعدما وصل للدور نصف النهائي وخسر من ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي.