الجيش الأوكراني: إسقاط 16 صاروخا من 36 أطلقتها روسيا اليوم

قال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، عبر تطبيق تليجرام، إن كييف أسقطت 16 صاروخًا من أصل 36 أطلقتها روسيا بين الساعة 01:40 صباحا و03:45 صباحا اليوم الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن زالوجني القول، إن الصواريخ أطلقت من قاذفات استراتيجية بالقرب من كورسك وبحر قزوين في روسيا، ومن مقاتلات بالقرب من مدينة ميليتوبول الأوكرانية المحتلة، ومن سفن في البحر الأسود.

وأكد مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، أندري يرماك، عبر تليجرام، أن الصواريخ الروسية استهدفت شمال وغرب البلاد، وكذلك منطقتي دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد.