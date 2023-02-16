لوفتهانزا تعلن استقرار أنشطتها بعد تلف أحد الكابلات في فرانكفورت

بعد حادث تلف أحد كابلات الاتصالات في موقع بناء بمدينة فرانكفورت الألمانية أدى إلى اضطراب عمل شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أعلنت الشركة عودة العمل إلى طبيعته بعد يوم واحد بحسب متحدثة باسمها.

وقالت المتحدثة اليوم الخميس إنه لا يوجد حاليا أي إلغاءات أو تأخيرات في رحلاتها بسبب حادث الكابل.

وبحسب شركة الطيران فإن أعمال بناء في أحد خطوط قطارات الركاب بفرانكفورت أدى إلى تعطل أنظمة الكمبيوتر في الشركة أمس مما أدى إلى تأخير أو إلغاء رحلات طيران آلاف المسافرين الذين يمرون بمطار فرانكفورت المحوري حيث وصل عدد الرحلات التي تم إلغاؤها بحلول الظهيرة إلى 230 رحلة من بين 1000 رحلة مقررة.

وبعد الظهر أعيد فتح المطار مرة أخرى بعد إغلاقه لمدة حوالي 3 ساعات.

جاءت هذه المشكلة في الوقت الذي تستعد فيه ألمانيا لفوضى واسعة في حركة الطيران بسبب إضراب عمال المطارات في العديد من المدن غدا الجمعة.

ومن المنتظر أن يتأثر العديد من المطارات الألمانية الكبرى مثل فرانكفورت وميونخ وشتوتجارت وهامبورج بالإضراب،حيث تم إلغاء آلاف الرحلات المغادرة والقادمة إلى ألمانيا غدا بالفعل.