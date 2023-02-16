ضبط مخبزين تصرفا في 21 شيكارة دقيق بلدي بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الخميس، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية كفرالدوار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرا متنوعا في مجال المخابز على النحو التالي:

ضبط مخبزين تصرفا في كمية من الدقيق البلدي قدرها 26 شيكارة عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع وجارى تحصيل غرامات، ومبالغ مالية مستحقة عن تلك المخالفة بمبلغ 17940 جنيهًا، و8 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد.

كما تمكنت الحملة من ضبط 3 مخابز أنتجوا خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وكانت الحملة برئاسة فرحات أبوعاصي، وبرفقه تامر مبارك، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.