البرلمان الأوروبي يدعو إلى المصادقة على اتفاقية إسطنبول

طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي بستراسبورج، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي المصادقة على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة، المعروفة باسم اتفاقية اسطنبول في أقرب وقت ممكن.

وذكر أعضاء البرلمان أن اتفاقية اسطنبول لا تزال أهم اداة لمكافحة العنف ضد المرأة.

وتعرضت واحدة من بين كل ثلاث نساء في الاتحاد الأوروبي بالفعل للعنف الجسدي أو الجنسي، مما يجعل من الضروري على التكتل، الذي يضم 27 دولة، التصديق على الاتفاقية على نحو سريع.

ولم يصادق الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية بعد ستة سنوات من توقيعها، لأن ست دول أعضاء- بلغاريا والتشيك والمجر ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا- رفضت التوقيع في مجلس الاتحاد الأوروبي.

ورغم ذلك، قضت محكمة العدل الأوروبية في عام 2021 بأن التكتل يمكنه استكمال المصادقة بدون إجماع الدول الأعضاء.

وتحاول بولندا، التي صادقت على الاتفاقية في 2015، حاليا أن تلغيها، حيث تعتبرها "ضارة" لأنها تتطلب أن تعلم المدارس الأطفال النوع الاجتماعي.