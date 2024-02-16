مدافعة عن حقوق المرأة الأفغانية متخوفة بشأن غياب التمثل الحقيقي للنساء بمحادثات الأمم المتحدة

أعربت حسنة جليل، المدافعة عن حقوق المرأة الأفغانية، عن مخاوفها بشأن حقوق المرأة في بلادها، قائلة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم الجمعة "من المثير للقلق ملاحظة غياب التمثيل الحقيقي للمرأة الأفغانية على مستوى القاعدة الشعبية، في مناقشات تقودها الأمم المتحدة، فيما يتعلق بأفغانستان.



وانتقدت حسنة خليل، النهج التنازلي، المعتمد في تلك الاجتماعات، الذي يقوض شرعيتها" وأضافت "على مدى العامين ونصف العام ، أدى النهج من أعلى إلى أسفل، إلى تهميش أصوات النساء، على مستوى القاعدة الشعبية، من غير قصد، مما أدى إلى تقويض شرعية تلك المناقشات الحاسمة"، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.



وحثت المنظمة الأممية على إعطاء أولوية لمصالح الشعب، من خلال اختيار ممثلين يعكسون وجهات نظر القاعدة الشعبية.



وتابعت "تتحمل الأمم المتحدة، باعتبارها رمزا للعدالة وحقوق الإنسان، مسؤولية إعطاء أولوية لمصالح الشعب الأفغاني. من الممكن تحقيق هذه الغاية، من خلال ضمان إدراج الأصوات المتنوعة، من أفغانستان لاسيما، تلك التي تمثل وجهات نظر شعبية".



كانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية قد أصدرت الشهر الماضي تقريرا جديدا، مفاده أن حركة طالبان كثفت ووسعت نطاق قمعها لحقوق الإنسان، لاسيما حقوق النساء في أفغانستان.

من منذ سيطرتها على السلطة، في أغسطس 2021، منعت حكومة طالبان النساء والفتيات من ارتياد المدارس الثانوية والجامعات، ومن الحدائق العامة، ومدن الملاهي، والصالات الرياضية، وأمرتهن بارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وطردت الآف النساء من وظائف حكومية .