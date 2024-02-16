صالح جمعة يصل العراق لبداية مشواره مع فريق الكرخ

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وصل صالح جمعة لاعب الإسماعيلي السابق مساء اليوم الجمعة إلى العراق، من أجل بداية مشواره مع نادي الكرخ العراقي.

وكان صالح جمعة قد أنضم إلى صفوف فريق الكرخ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد فسخ عقده مع النادي الإسماعيلي بالتراضي.

وكتب الحساب الرسمي للنادي العراقي، عبر موقع "فيس بوك"،:"المصري صالح جمعة يصل مطار بغداد للالتحاق بفريق الكرخ، وصل نجم الكرة المصرية وفريق الاسماعيلي صالح جمعة اليوم الجمعة، لمطار بغداد الدولي قبل الالتحاق بفريق الكرخ".

وأضاف:"وكان بإستقبال جمعةً في مطار بغداد مدير مكتب رئيس نادي الكرخ مصطفى اياد ومدير الادارة عمر سعد ليرافق الاثنان النجم المصري الى مقر إقامته وسط بغداد قبل الالتحاق بتدريبات الفريق".