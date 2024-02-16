يوروفيجن تقرر مشاركة إسرائيل في المسابقة الأوروبية رغم المطالبات باستبعادها

قرر منظمو مسابقة يوروفيجن للأغاني الأوروبية السماح لإسرائيل باستكمال المنافسة رغم عرائض الاحتجاج العديدة التي تلقوها بسبب الحرب في غزة.

وقال اتحاد البث الأوروبي الذي ينظم المسابقة إنها بعيدة عن المجال السياسي، ومقتصرة على التنافس بين الأغاني ومنتجيها من هيئات البث العامة، وليست منافسة بين الحكومات.

وجاء في بيان أصدره نويل كوران رئيس الاتحاد "مسابقة يوروفيجن للأغاني ليست منافسة سياسية، بل غنائية وتنافس بين قطاعات البث العامة المنضوية تحت عضوية اتحاد البث الأوروبي، وليست منافسة بين الحكومات".

وأضاف: "لقد راجعت الجهات المسؤولة المشاركين في دورة 2024، ووافقت على أن هيئة البث الإسرائيلية العامة، "كيه إيه إن"، تلبي جميع الشروط ويمكنها المشاركة في دورة هذا العام، كما كان يحدث خلال الأعوام الخمسين الماضية".