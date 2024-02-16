ضياء السيد: حسام حسن يعلم بأنه لم يكن في خيارات اتحاد الكرة

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق أن حسام حسن، المدير الفني الجديد للفراعنة يعلم بأنه كان بعيدًا عن اختيارات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "حسام حسن ستكون لديه مهمة كبيرة في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "على حسام حسن متابعة مباريات الدوري المصري والنزول بأعمار اللاعبين، وبالتأكيد سيقوم بالتنسيق مع علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة".

وتابع: "لا يوجد متسع من الوقت لحسام حسن، في ظل وجود معسكر في مارس القادم، ومن ثم تصفيات كأس العالم في يونيو، ونتمنى أن يعبر المرحلتين".

وأكمل: "بالتأكيد سيكون هناك دعم إعلامي للجهاز الفني لمنتخب مصر، ولكن ليس مطلق، وبالتأكيد ستكون هناك مناوشات وهي أمور معتادة، ويجب عليه أن يختار التوقيت المناسب الذي يتحدث فيه، لأنه سيكون تحت اختبار سريع".

وواصل: "حسام حسن يعلم بأن تعيينه مدربًا للمنتخب كان بعيدًا عن اختيارات اتحاد الكرة ولذلك رفض التدخلات في تشكيل الجهاز المعاون، ورفض ضم أي عنصر آخر، حتى إن كان من أصحاب الكفاءة، وهذا حقه، لأنه يريد وجود تجانس بين أعضاء الجهاز المعاون".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "هناك أجندة دولية يلتزم بها المدربين في المنتخبات، ويجب منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الحرية كاملة في العمل، خصوصًا أنها مرحلة مهمة".