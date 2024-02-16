إحالة عدد من الأطباء والممرضين للتحقيق لعدم التواجد في بعض الوحدات الصحية والمستشفيات بالوادي الجديد

قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تحويل الطبيب النوبتجى بوحدة قرية الموشية الصحية بمركز الداخلة للتحقيق لعدم التواجد اثناء المرور، وتحويل أفراد هيئة التمريض والخدمات المعاونة للتحقيق للتقصير فى آداء مهامهم الوظيفية، والتنبيه على إدارة مكافحة العدوى بضرورة تكثيف تدريب العاملين بوحدات الرعاية الاساسية بمعايير تنظيف الأرضيات وترشيد استهلاك المياه اثناء التنظيف، بالإضافة إلى تحويل الاطباء النوبتجية بأقسام الحضانة والحميات للتحقيق لعدم التواجد باماكن عملهم اثناء المرور، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة اليوم الجمعة بالوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية بالمحافظة.

وقال محروس، أن الجولات الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية لضمان الإنضباط الإدارى وإلتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدي تطبيق معايير مكافحة العدوي والجودة.

وأشار إلى الإنضباط الإدارى وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والنظافة العامة بوحدتى قريتى الجديدة والشيخ والى في مركز الداخلة، مؤكداً أن الجولات بتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، نحو تكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية، والتواصل مع المرضى بالاقسام الداخلية في المستسفيات للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم.