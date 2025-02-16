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يستضيف متحف أم كلثوم بالمنيل، التابع لصندوق التنمية الثقافية، حفلًا موسيقيًا لفرقة "كوكب الشرق النسائية"، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، وذلك ضمن احتفال وزارة الثقافة المصرية بالذكرى الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من روائع الطرب العربي والموشحات التي تتناسب مع الأداء النسائي، بأصوات مجموعة من المطربات المتميزات، وهن:

ريهام رضا

نهى المصري

منيرة سمير

مريم هاني

فاطمة متى

لميس أمين

إيمان منصور

أسماء الدسوقي

تعد الفرقة، التي أسستها الدكتورة مها العربي، واحدة من أبرز التجارب النسائية في الموسيقى العربية، حيث تضم 30 عازفة ومطربة من طالبات المعهد العالي للموسيقى العربية وأساتذته.

قاد الفرقة عدد من كبار الموسيقيين، من بينهم:

المايسترو عطية شرارة

المايسترو عماد عاشور

الدكتور محمد عبد الستار، الذي يقود الحفل الحالي، بمشاركة عازفة القانون د. مها العربي، وإشراف فني للدكتور عاطف إمام.