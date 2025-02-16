شعبة الذهب: الأسعار شهدت ارتفاعا كبيرا واقتربت من أعلى مستوى تاريخي

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إنَّ سعر جرام الذهب في مصر شهد ارتفاعًا كبيرًا، مقتربًا من أعلى مستوياته التاريخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن هذه الارتفاعات تأتي تأثرًا بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب صعود المعدن النفيس عالميًا إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح أن سعر الأوقية عالميًا تجاوز حاجز 2950 دولارًا خلال الأسبوع الماضي.

وشدد على أن الارتفاع العالمي انعكس بشكل واضح على أسعار الذهب في السوق المحلية، خاصة مع استمرار التصعيد في غزة.

وأشار إلى أن الذهب الأصفر يعد دائمًا الملاذ الآمن والأفضل للاستثمار على المدى الطويل، مؤكدًا: "الذهب كان وسيظل الاستثمار الأمثل خلال الأزمات الاقتصادية".