مصطفى بكري: مصر نجحت في حشد الأمة العربية ودول غربية ضد خطة التهجير

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن اللقاءات التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الأيام تركز على نقطتين، أولهما موقف مصر المبدئي برفض تهجير الفلسطينيين والثانية هي رفض تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة» عبر شاشة «etc»، مساء الأحد، أن لقاءات الرئيس السيسي تتضمن التأكيد على السعي الدؤوب لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أهمية هذه المواقف في ظل التصريحات الإسرائيلية والأمريكية وبينها تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش الذي زعم أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين تلقى تقدما.

وعقب بكري: «لا أعرف من أين جاء سموتريش بهذا الكلام»، موضحًا أن هذه التصريحات محاولة لتحويل الوهم إلى وسيلة للنقاش والتعامل مع المستحيل على أنه ممكن الحدوث.

وأوضح بكري أن مصر نجحت في الفترة الماضية، في حشد الأمة العربية والعديد من الدول الغربية ضد خطة التهجير، والسعي الدؤوب لتطبيق الخطة المصرية لتعمير غزة كبديل لخطة التهجير.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس السيسي، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن ولي عهد الأردن نقل للرئيس تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في كافة المجالات، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين المصري والأردني، مشيداً بالتقدم والإزدهار الذي يشهده الأردن في عهد الملك عبد الله الثاني.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، فضلاً عن إنفاذ المساعدات الإنسانية، ومن جانبه أكد ولي عهد الأردن على تقدير بلاده للدور المصري المحوري لتثبيت وقف إطلاق النار وحقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على ضرورة البدء الفوري لعملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث شدد ولي عهد الأردن في هذا الصدد على دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مؤكدًا في ذات السياق دعم الأردن للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية وضرورة خروجها بإجماع عربي في هذا الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي وولي العهد الأردني قد حذرا من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأكدا على أن إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واليوم أيضًا، استقبل الرئيس السيسي، رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول سبل إستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل المحتجزين والأسرى وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي هذا السياق، عبّر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي عن تقديره للجهود الجادة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد خلال اللقاء على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن إستمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء، ومشيرًا إلى أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أيضًا على أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، مشيراً إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.

ومن جانبه، أبدى رئيس الكونجرس اليهودي العالمي تأييده لما ذكره الرئيس السيسي، وأعرب عن حرصه على استمرار التشاور مع مصر في مختلف الموضوعات ذات الصلة، تقديراً لدورها الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.